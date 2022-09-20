Продавец контрафактного алкоголя под следствием пытался выкупить свой товар и получил срок

За дачу взятки в крупном размере осудили жителя Карелии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Во время следствия у жителя Кондопоги изъяли партию немаркированного алкоголя и табачных изделий. Мужчина решил вернуть свой товар. Для этого он передал сотруднику полиции взятку в 250 тысяч рублей. Но страж порядка заранее сообщил о готовящейся передаче денег, поэтому её контролировали правоохранительные органы.

Суд учел, что подсудимый признал вину и активно сотрудничал со следствием и назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в 2,5 млн рублей.