Продавец не смогла догнать похитителя бутылки пива из магазина, но ей помогли полицейские

В Петрозаводске полицейские установили подозреваемого в грабеже.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть Петрозаводска поступило заявление от работницы сетевого магазина. Она рассказала, что один из посетителей открыто похитил товар.

Как выяснилось, мужчина собирался совершить покупку, но на кассе у него возникла проблема с банковской картой. Тогда он направился к выходу и на глазах у персонала быстро достал из холодильника бутылку пива и с нею убежал. Догнать его продавцу не удалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен ранее судимый 30-летний житель Петрозаводска. Он сознался в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.