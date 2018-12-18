Продавец обокрал магазин в Петрозаводске после вычета из зарплаты крупной суммы

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств продавцом магазина, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился представитель сетевого магазинов. Он обнаружил, что в выручке торговой точки за два дня не хватает 10 тысяч рублей. Бизнесмен пытался выяснить обстоятельства пропажи у товароведа, тот свою причастность средств отрицал, а затем уволился.

В ходе беседы с полицейскими 29-летний петрозаводчанин дал признательные показания и рассказал, что несколько месяцев назад у него из зарплаты вычли 5 тысяч рублей. По его мнению, незаконно. Мужчина затаил обиду и спустя время похитил 10 тысяч рублей, которые потратил на семейные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение денежных средств".