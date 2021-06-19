Продавец сетевого магазина в Петрозаводске перевел мошенникам все наличные из сейфа

Мошенник представился продавцу сетевого магазина учредителем и попросил перевести все деньги, что есть в сейфе, для закупки нового оборудования, сообщили в МВД Карелии.

В минувшие выходные продавцу одного из сетевых магазинов поступил звонок от неизвестного. Представившись учредителем данной торговой сети, мужчина поинтересовался, сколько денег находится в сейфе. После, под предлогом необходимости закупки нового оборудования, звонивший потребовал работника перевести ему всю наличность, что тот и сделал - через банкомат отправил 24 тысячи рублей на продиктованный собеседником номер телефона.

Только на следующий день сотрудник решил рассказать о произошедшем своему непосредственному руководителю, который и обратился с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка.

Аналогичный случай произошел еще в одном торговом заведении города. Неизвестный позвонил продавцу и представился заместителем директора. Уточнив, сколько денег находится в кассе, он попросил перевести их на его счет. Женщина оказалась бдительной: прекратила разговор и решила прояснить ситуацию у своего начальника. Тот опроверг информацию и обратился с заявлением в полицию. Ущерб мог составить 23 тысячи рублей.