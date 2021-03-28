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Продажа имущества обанкроченного молокозавода в Карелии была незаконной, считает его кредитор

Новости. Общество
15:54, 29 Марта 2021
фото: Управление пресс-службы главы РК
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Один из основных кредиторов обанкроченного АО "Медвежьегорский молокозавод" - банк "Возрождение" - считает незаконной продажу имущества предприятия, которое находилось в залоге у банка.

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии по иску банка к конкурсному управляющему молокозаводом Федору Шпету.

"Как указывает Банк в исковом заявлении, в ходе обжалования им определения суда о завершении процедуры конкурсного производства, ему стало известно о том, что конкурсный управляющий самостоятельно произвел реализацию имущества должника, заложенного Банку. В частности, Шпет Ф.А. продал движимое имущество должника по прямым договорам купли-продажи, а недвижимое имущество – земельный участок, передал в собственность Администрации Медвежьегорского района Республики Карелия на безвозмездной основе. При этом, указанные действия не были согласованы с Банком, истец не был уведомлен о совершенных сделках", - говорится в документе.

Банк подал в суд иск о взыскании убытков, которые он понес из-за действий конкурсного управляющего.

Что решил суд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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карел
2021-03-29 16:56:05
Так это и понятно , жульё и есть жульё .
zanoza
2021-03-29 16:41:59
Абсурдное решение суда при явно неадекватных действиях конкурсного управляющего. Будем ждать ,что решит высшая судебная инстанция.
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