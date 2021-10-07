Выставлен на продажу имущественный комплекс «Лесная сказка» в Карелии

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества.

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущественного комплекса ДЗО - ОАО «Лесная сказка» (комплекс зданий и сооружений на собственном земельном участке площадью 108 718 кв.м.), расположенного по адресу Республика Карелия, р-н. Пряжинский, д. Сяргилахта.

Прием заявок на участие – с 06.10.2021 по 29.10.2021.

Дата проведения аукциона – 08.11.2021.

Ознакомиться с подробной информацией и перечнем имущества можно на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru, а также на сайте https://auction-house.ru/

Телефон для справок: 8 (921) 994-22-36, 8 (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00 мск)