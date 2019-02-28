Продажи мотоциклов в России снова пошли в рост

Объем российского рынка новых мотоциклов в 2018 году составил 9,4 тысяч единиц, что на 30,2% больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что спад продаж, который продолжался на протяжении трех лет (2015 – 2017 годы), завершился.

Лидерство на российском рынке новых мотоциклов сохранил немецкий концерн BMW.

Racer сохранил второе место по объему продаж, реализовав более тысячи мотоциклов и завершив 2018 год с положительной динамикой (рост на 20,5%).

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