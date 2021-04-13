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Продажи туров по России за месяц выросли в два раза

Новости. Общество
19:10, 14 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Резкий рост продаж туров по регионам России туроператоры связывают с программой кешбека.

Программа туристического кешбэка способствовала увеличению продаж туров по российским направлениям вдвое. Как пишет ТАСС со сылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

«С учетом акции кешбэка мы увидели фактически двукратное увеличение продаж [туров] по российским направлениям. Это не только Краснодарский край и Крым, это вся география от Калининграда до Владивостока», — сказал он.

Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня. Отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.

Ранее Ростуризм дал разъяснения о возврате уже проплаченных путевок в Турцию.

 

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