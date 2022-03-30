До 30 апреля совместные команды и индивидуальные предприниматели смогут подать заявки на участие в конкурсе по использованию ремесел в региональном туризме.

Как сообщили в правительстве Карелии, до 30 апреля был продлен прием заявок на конкурс «Карелия рукотворная». Ремесленники и туристические центры, связанные с этнической культурой, участвуют в трех номинациях:

— Интерьерные решения для гостевых домов. Проектные идеи включения ремесленных изделий в интерьерные пространства гостевых домов;

— Услуги для туристов. Идеи конкретных ремесленных услуг для туристов (образовательные, развлекательные, информационные и др.);

— Тематическая сувенирная продукция. Идеи по созданию специальной ремесленной сувенирной продукции для действующих туристических маршрутов/объектов показа. В данной номинации не рассматриваются предложения по выпуску сувенирной продукции промышленным способом.

Конкурс проводит Ассоциация «ЭХО» в рамках проекта «Карелия рукотворная: новые возможности ремёсел в региональном туризме» с использованием гранта Главы Республики Карелия.

Победители, каждый из которых получит средства на реализацию своего проекта, будут объявлены 12 мая.