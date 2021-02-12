"Продолжает обеспечивать чистоту и безопасность": власти рассказали о борьбе со снегом в Петрозаводске

Администрация столицы Карелии опубликовала список городских автодорог, которые сегодня очищала от снега подрядная организация "ТехРент".

Список улиц размещен на официальном сайте мэрии.

"Минувшей ночью подрядчик вывозил снег с центральных магистралей – проспекта Карла Маркса, улиц Шотмана и Гоголя, Заводской Линии. Сегодня днём работы ведутся на площади Кирова и в районе Кукковского моста. В темное время суток подрядчик продолжит вывозить снег с перечисленных магистралей, а также с улицы Анохина и площади Ленина", - говорится в сообщении.

Также в администрации отметили, что "вручную обслуживаются остановочные комплексы, пешеходные переходы, труднодоступные участки тротуаров".

"В рамках муниципального контракта подрядчик продолжает обеспечивать чистоту и безопасность пешеходной и транспортной инфраструктуры Петрозаводска. Уборка и распределение противогололёдных материалов осуществляются круглосуточно. Специализированная техника и мобильные бригады ООО "ТехРент" работают в разных районах карельской столицы... За качеством и оперативностью уборки следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно", - добавили в мэрии.