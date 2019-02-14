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Новости. Общество
14:35, 14 Февраля 2019

Продолжается регистрация команд на турнир по волейболу на Кубок председателя Петросовета

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На сегодняшний день заявки на участие в соревнованиях подали 6 женских команд по волейболу из Петрозаводска.

Регистрация участников проводится в официальной группе соревнований соцсети "ВКонтакте".

"В данный момент у нас остается еще два вакантных места. Поэтому приглашаем к участию в мероприятии женские волейбольные команды Петрозаводского городского округа уровня хард и медиум. Согласно условиям турнира, состав команды должен включать не более десяти человек в возрасте от 18 лет и старше, уровень игроков должен быть не ниже 1 спортивного разряда (1 лига)", - рассказала представитель оргкомитета турнира Ольга Королева.

Напомним, что Кубок Председателя Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарчука по волейболу среди женских команд пройдет 2 и 3 марта в ВСЦ "Акватика". Ежегодные соревнования проводятся в карельской столице в четвертый раз. В этом году в соревнованиях примут участие 8 команд. Прием заявок на участие стартовал накануне.

Турнир проводится при поддержке автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта "Лига 4+2". Информационными партнерами мероприятия выступают: "Авторадио Петрозаводск", "Радио России", телекомпания "ГТРК Карелия", информационно-аналитический портал "Столица на Онего".

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