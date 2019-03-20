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Новости. Общество
15:54, 20 Марта 2019
фото: правительство Карелии

Продолжается ремонт вокзала в Медвежьегорске

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В рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия продолжается реконструкция железнодорожного вокзала на станции Медвежья Гора, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщил и.о. заместителя начальника Октябрьской дирекции пассажирских ОЖД Георгий Володин, к началу марта произведены работы по замене кровельного покрытия в полном объеме, установлены снегозадержатели, смонтирована водосточная система, выполнен ремонт оголовков труб с установкой колпаков, произведено восстановление кровельных свесов, замена утеплителя перекрытия.

В завершающей стадии находятся работы по приведению зала ожидания №2 к эстетическому и функциональному использованию, включая обустройство туалетов для всех групп населения. Начался ремонт помещений железнодорожных касс.

Строители по возможности, стараются вернуть ему первоначальный вид. Так, нынешнее крыльцо вокзала не соответствовало архитектурному облику здания и было демонтировано. Сейчас идут работы по обустройству нового.

С апреля 2019 года планируется начать окраску фасада здания, а с мая запланированы работы по благоустройству привокзальной площади с заменой асфальтового покрытия и устройством тротуарной дорожки вдоль здания железнодорожного вокзала со стороны города.

Все запланированные работы должны быть закончены к 20 июля 2019 года. Из собственных средств РЖД на эти цели выделено около 8 млн рублей. И к 24 августа, когда в Медвежьегорске пройдут основные торжества Дня республики, один из символов Карелии – железнодорожный вокзал станции Медвежья Гора – предстанет в обновлённом виде и станет более комфортным и удобным для пассажиров и работников станции.

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