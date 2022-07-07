890x80
Реклама
Почему важно иметь свой сайт, а не полагаться на соцсети?
07.07.2022 15:38
Строительная компания «Баренц групп» подготовила специальное предложение для своих клиентов — ставку 3%
Сегодня 00:01
Спикер парламента Карелии опроверг предположения о конфликте элит в регионе
07.07.2022 16:17

Продолжают действовать льготы на подключение к электросетям

Новости. Общество
13:30, 08 Июля 2022
фото: @pvproductions / freepik

Новости партнеров

Получить скидку смогут частные лица и предприниматели

 

Правительство РФ утвердило новые цены на подключение потребителей к электросетям. При этом для некоторых категорий — а к ним относятся многодетные семьи, инвалиды, ветераны и малоимущие — сохраняется льгота, и новый тариф составит 1000 рублей за 1 киловатт.

В новых условиях льготы также получит малый и средний бизнес. Речь идет о подключении мощности до 150 киловатт по третьей категории надежности, при условии, что находятся в пределах 200 метров в городской черте и 300 метров в сельской местности от электросетевой инфраструктуры.

Систему льготного присоединения к электросетям ввели в РФ более 10 лет назад, плата составляла 550 рублей за 15 кВт мощности вне зависимости от реальной потребности заявителя.

«Такой размер стоимости был оправдан как для потребителей, поскольку они имели возможность за небольшую стоимость подключаться к электричеству, так и для электросетевых организаций, которые получали потребителей в большем количестве и по максимальной мощности, поскольку до этого потребитель заказывал 1 кВт, а фактически пользовался большей мощностью, — пояснили в карельском Госкомитете по ценам и тарифам. — Невозмещенные затраты электросетевым организациям возмещались в последующем из платы за электроэнергию, то есть убытки от подключения по 550 рублей равномерно распределялись на всех потребителей электроэнергии».

Нововведение позволят снять с уже подключенных потребителей часть нагрузки — сейчас они фактически оплачивают затраты сетевых организаций, связанные с присоединением новых абонентов.

«Отсюда и плюсы нового механизма возмещения затрат электросетевых организаций — платит за присоединение тот, кому необходимо присоединение к электросетям, а тот, кто уже подключен — за присоединение чужого человека — не платит», — продолжает представитель Госкомитета по ценам и тарифам.

Полученные от оплаты по новым тарифам средства компании смогут направлять на модернизацию электросетей. Это повысит надежность и качество электроснабжения потребителей и снизит число аварий в электросетях.

Кроме того, упростится сама процедура подключения: сократится количество необходимых документов, для большинства заявок больше не будет нужен акт о выполнении технических условий. Юрлица и ИП вместо сбора документов для подписания договора энергоснабжения могут просто подать заявку и оплатить выставленный электросетевой организацией счет за подключение.

Окончательную плату за подключение потребителей будут определять региональные власти.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
01.07.2022, 09:10
Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле
03.07.2022, 12:19
В Петрозаводске сбитый автомобилем пешеход скончался на месте ДТП (ВИДЕО) 18+
02.07.2022, 14:33
«Пассажиры кричали»: девушка упала в обморок от боли в троллейбусе Петрозаводска
04.07.2022, 10:08
Горячая вода к жителям Петрозаводска вернется вовремя, заверили в мэрии
06.07.2022, 20:02
Горячая вода в большинстве домов Петрозаводска не появится раньше ночи

Аналитика

Сегодня 12:34
Обществоведение
Заповедные деньги довели до уголовного дела
Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам финансовых злоупотреблений в заповеднике «Костомукшский», а там это расценивают как давление на директора и попытку смещения его с должности.
Выборы-2022: кого допустят к борьбе за губернаторское кресло в Карелии?
07.07.2022 10:15
«Когда вы уедете?»: 96-летняя участница войны неожиданно для себя осталась без дома
06.07.2022 18:20
Что важно знать, чтобы подростка не обманули при трудоустройстве
05.07.2022 12:50
Не культурное наследие, но лакомый кусок
01.07.2022 12:24
Земельные участки для льготников «слетели с границ»
28.06.2022 10:39
«Родина приказывает, надо ехать»
27.06.2022 13:34
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.