Продолжают действовать льготы на подключение к электросетям

Получить скидку смогут частные лица и предприниматели

Правительство РФ утвердило новые цены на подключение потребителей к электросетям. При этом для некоторых категорий — а к ним относятся многодетные семьи, инвалиды, ветераны и малоимущие — сохраняется льгота, и новый тариф составит 1000 рублей за 1 киловатт.

В новых условиях льготы также получит малый и средний бизнес. Речь идет о подключении мощности до 150 киловатт по третьей категории надежности, при условии, что находятся в пределах 200 метров в городской черте и 300 метров в сельской местности от электросетевой инфраструктуры.

Систему льготного присоединения к электросетям ввели в РФ более 10 лет назад, плата составляла 550 рублей за 15 кВт мощности вне зависимости от реальной потребности заявителя.

«Такой размер стоимости был оправдан как для потребителей, поскольку они имели возможность за небольшую стоимость подключаться к электричеству, так и для электросетевых организаций, которые получали потребителей в большем количестве и по максимальной мощности, поскольку до этого потребитель заказывал 1 кВт, а фактически пользовался большей мощностью, — пояснили в карельском Госкомитете по ценам и тарифам. — Невозмещенные затраты электросетевым организациям возмещались в последующем из платы за электроэнергию, то есть убытки от подключения по 550 рублей равномерно распределялись на всех потребителей электроэнергии».

Нововведение позволят снять с уже подключенных потребителей часть нагрузки — сейчас они фактически оплачивают затраты сетевых организаций, связанные с присоединением новых абонентов.

«Отсюда и плюсы нового механизма возмещения затрат электросетевых организаций — платит за присоединение тот, кому необходимо присоединение к электросетям, а тот, кто уже подключен — за присоединение чужого человека — не платит», — продолжает представитель Госкомитета по ценам и тарифам.

Полученные от оплаты по новым тарифам средства компании смогут направлять на модернизацию электросетей. Это повысит надежность и качество электроснабжения потребителей и снизит число аварий в электросетях.

Кроме того, упростится сама процедура подключения: сократится количество необходимых документов, для большинства заявок больше не будет нужен акт о выполнении технических условий. Юрлица и ИП вместо сбора документов для подписания договора энергоснабжения могут просто подать заявку и оплатить выставленный электросетевой организацией счет за подключение.

Окончательную плату за подключение потребителей будут определять региональные власти.