Продолжаются работы по повышению надежности энергоснабжения в Карелии

В Медвежьегорском, Сортавальском и Пряжинском районах республики Прионежская сетевая компания на этой неделе проведет плановые ремонты ЛЭП.

В Медвежьегорском районе в деревне Огорелыши (улицы Зеленая, Лесная, Молодежная, Школьная, Пудожская и Центральная) с 3 по 7 декабря с 9 до 16 часов возможны отключения потребителей: на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, здесь пройдут работы по замене опор и провода.

В поселке Вяртсиля Сортавальского района на улицах Ленина и Заводская с 3 по 14 декабря, с 10 до 16 часов возможны отключения электроэнергии в связи с ремонтом ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В поселке Чална Пряжинского района на линии электропередачи пройдут работы по замене опор. На время ремонта – с 3 по 5 декабря с 10 до 16 часов – на улицах Школьная, Комсомольская и Железнодорожная возможны отключения электроэнергии.