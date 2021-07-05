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Продукция «Карельских узоров» получила официальный статус произведений искусства

Новости. Культура
11:39, 06 Июля 2021
фото: Минкультуры РК

Министерство промышленности и торговли России включило более 40 образов продукции ООО «Карельские узоры» в перечень изделий, имеющих художественную ценность.

Об этом сообщили в министерстве культуры Карелии.

«В перечень „образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства“, утвержденный федеральным ведомством, вошли вышитые салфетки, полотенца, скатерти, панно, наволочки, косоворотки, платья, блузы и другие изделия. Они пополнили список 96 изделий, ранее уже получивших этот статус», — говорится в сообщении.

Какое значение имеет этот статус для бизнеса, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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