Продукцию из Карелии предлагают продавать в Европе под маркой «сделано в Турции»

Министерство экономического развития Карелии считает, что санкции, запрещающие экспорт продукции из России на Запад можно обойти с помощью партнеров в других странах.

Об этом заявил в парламенте заместитель министра экономического развития Карелии Виктор Свирский.

Он ответил на вопрос о том, как будет решаться проблема падения спроса на топливные гранулы, которые производят предприятия Карелии, и до введения санкций поставлялись, в основном, на экспорт в Европу.

По словам Свирского, «в Европе мечтают» купить эту продукцию и есть варианты, как это устроить.

«Приходят турки и предлагают их перепродавать в Европу под маркой „сделано“ в Турции», — сказал Свирский.

С ним согласен руководитель Союза работодателей Карелии Александр Сафронов. По его мнению, карельская продукция «через длинные коридоры» рано или поздно дойдет до европейского потребителя. Это касается, в том числе, древесины и камня.

«Все это дойдет, но дольше и дороже», — сказал Сафронов.