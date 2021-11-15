Проект бюджета Карелии на 2022 год расколол парламент из-за поправок оппозиции

Парламентская оппозиция не смогла провести ни одну из своих поправок к проекту бюджета Карелии на 2022 год и голосовала против.

Законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании Законодательного собрания. Большинство депутатов проголосовало за все поправки, внесенные главой республики и представителями «Единой России», но отклонило предложения оппозиционных фракций.

«По сути дела, мы сегодня принимаем бюджет с поправками главы республики. Все остальные поправки группы депутатов — это, по сути, не поправки, потому что они связаны с переходящими объектами… А те поправки, которые не учтены в бюджете 2022 года — ни одна не принята», — заявил депутат Михаил Уханов.

Ему ответил председатель парламента Элиссан Шандалович.

«Ваше мнение, это ваше мнение, но я удивлен, поскольку вопросы здравоохранения затронуты очень сильно. Вы всегда за них болеете, и не поддерживать этот бюджет, где существенные средства предусмотрены на модернизацию сферы здравоохранения — меня это удивляет», — сказал спикер.

Он также отреагировал на одну из поправок оппозиции — выделить деньги на покупку мобильной станции переливания крови. Она также была отклонена парламентом. Шандалович предложил депутатам пойти и сдать кровь.

В результате голосования проект бюджета во втором чтении поддержали 23 депутата, и 11 человек высказались против.