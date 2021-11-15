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12.11.2021 14:42

Проект бюджета Карелии на 2022 год расколол парламент из-за поправок оппозиции

Новости. Общество
14:06, 01 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Парламентская оппозиция не смогла провести ни одну из своих поправок к проекту бюджета Карелии на 2022 год и голосовала против.

Законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании Законодательного собрания. Большинство депутатов проголосовало за все поправки, внесенные главой республики и представителями «Единой России», но отклонило предложения оппозиционных фракций.

«По сути дела, мы сегодня принимаем бюджет с поправками главы республики. Все остальные поправки группы депутатов — это, по сути, не поправки, потому что они связаны с переходящими объектами…  А те поправки, которые не учтены в бюджете 2022 года — ни одна не принята», — заявил депутат Михаил Уханов.

Ему ответил председатель парламента Элиссан Шандалович.

«Ваше мнение, это ваше мнение, но я удивлен, поскольку вопросы здравоохранения затронуты очень сильно. Вы всегда за них болеете, и не поддерживать этот бюджет, где существенные средства предусмотрены на модернизацию сферы здравоохранения — меня это удивляет», — сказал спикер.

Он также отреагировал на одну из поправок оппозиции — выделить деньги на покупку мобильной станции переливания крови. Она также была отклонена парламентом. Шандалович предложил депутатам пойти и сдать кровь.

В результате голосования проект бюджета во втором чтении поддержали 23 депутата, и 11 человек высказались против.

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Комментарии

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кир
2021-12-01 15:22:46
От сдачи крови польза будет.
Изя
2021-12-01 14:30:18
Кого там колоть там ? И не там их надо колоть ))) :)
Hовый
2021-12-01 14:22:40
Три вечнопротив раскололи парламент ? Да не смешите.
Гость
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