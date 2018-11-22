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Новости. Общество
10:48, 22 Ноября 2018
фото: Администрация Петрозаводского городского округа

Проект бюджета Петрозаводска не позволит обеспечить выполнение "майских" указов, считают в профсоюзах

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В мэрии Петрозаводска обсудили проект бюджета карельской столицы на 2019 год.

Высказаться на публичных слушаниях решили всего лишь несколько человек. Среди них руководитель Молодежного совета Союза организаций профсоюзов Республики Карелия Максим Мацкевич, который констатировал, что представленный проект бюджета не позволит обеспечить выполнение "майских" указов президента.

Ответ Елены Логиновой был весьма туманен – есть договоренности с правительством Карелии. Цену таким обещаниям региональной власти Петрозаводск хорошо знает – обещанный закон "О статусе столицы", в поддержку которого в прошлом году было собрано несколько десятков тысяч подписей жителей вкупе с гарантиями со стороны руководителей региона до сих пор не принят Законодательным собранием. А это, между прочим, тоже дополнительно порядка 200 миллионов рублей для бюджета Петрозаводска.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

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Zim
2018-11-22 11:15:06
А у кого эти 200 миллионов надо забрать? У районов? А как там дела обстоят с майскими указами?
Гость
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