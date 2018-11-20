Проект бюджета Петрозаводска обсудят на публичных слушаниях

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В администрации карельской столицы в среду, 21 ноября, состоятся публичные слушания по проекту бюджета Петрозаводска на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.
Согласно проекту, предложенному комитетом финансов администрации карельской столицы, в следующем году прогнозируемый доход городской казны будет равен ее расходу и составит 4 млрд 944,1 млн. рублей.
Проект решения "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" размещен на официальном сайте городского Совета в разделе "Документы"/ "Проекты решений".
Как рассказали в Петросовете, мероприятие состоится в 16.00 в Большом зале мэрии.
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