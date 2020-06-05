Председатель правления благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова рассказала о проекте исторической реконструкции обстановки, в которой протекала жизнь жителей Карелии, попавших в оккупацию.

В сетевом издании "Столица на Онего" 29 мая 2020 года был размещен материал "История вокруг строительства в Карелии бутафорского финского концлагеря попала в прессу Финляндии". В связи с этим председатель правления благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова дала дополнительную информацию по реконструкции лагеря:

- Хотим отметить, что проект не предусматривает в каком-либо виде (полностью или частично) воссоздание функционала финских лагерей 1941-1944 гг. или их имитацию. Заявленной целью проекта является историческая реконструкция с помощью предметов быта, элементов архитектуры обстановки, в которой протекала жизнь жителей Карелии, попавших в указанные лагеря и в оккупацию. Это необходимо для привлечения внимания (в особенности, молодого поколения) к этому мало освещенному эпизоду в истории Карелии. Согласно данным спецпроекта РИА "Новости" на основании документов, рассекреченных Управлением ФСБ по Республике Карелия, установлены данные о как минимум 14 лагерях для мирного населения, в которых на начало апреля 1942 года находилось около 24 тысяч человек - около 30 процентов населения в зоне оккупации.

При этом, хотелось бы отметить, что представители Фонда "Открытые возможности" никогда не утверждали, что в деревне Шайдома располагались финские переселенческие лагеря и проект исторической реконструкции ни на каком этапе не увязывался с каким-то одним конкретным лагерем из существовавших.

При этом Устав Фонда, утвержденный 25 мая 2017 года, предусматривает такие уставные цели, как содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а также культурно-просветительскую деятельность. Кроме того, ни один проект не может быть утвержден Фондом президентских грантов без тщательной проверки его соответствия Уставу соискателя гранта.

В настоящее время, по согласованию с Фондом президентских грантов проект реализуется на части земельного участка с кадастровым номером 10:0 0010104:4 по адресу: Республика Карелия, город Кондопога, берег Кондопожской губы Онежского озера, район гостиницы "Кивач" с последующим присоединением к реализуемому н данном участке проекту Международного центра народно-художественных промыслов "Национальная деревня", соответствуя общей концепции Центра и историческую реконструкцию быта и жизни жителей Карелии в различные периоды истории.

Проект исторической реконструкции реализуется в соответствии с целями Фонда и в соответствии с утвержденным Фондом планом-графиком. Окончание проекта по плану-графику - сентябрь 2020 года. Сроки реализации проекта были сдвинуты в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране.

Основная заявочная информация о проекте размещена на сайте Фонда президентских грантов.