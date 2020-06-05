890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сильный дождь идет в Карелию 1
Сегодня 12:51
Глава Карелии готов перевести на закрытый режим работы все стационарные соцучреждения
Сегодня 10:56
Женщина скончалась на месте ДТП на трассе в Карелии
Сегодня 09:44
Петрозаводчанка, имевшая на счету менее 10 рублей, пополнила счета мошенников на 400 тысяч
Сегодня 13:22
ГИБДД выставила мэрии Петрозаводска 48 штрафов за ямы на дорогах 1
Сегодня 08:05
На выезде из Петрозаводска произошло ДТП (ФОТО) 1
Сегодня 06:40

"Проект исторической реконструкции ни на каком этапе не увязывался с каким-то одним конкретным лагерем"

Новости. Общество
17:01, 05 Июня 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976
Загрузка...

Председатель правления благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова рассказала о проекте исторической реконструкции обстановки, в которой протекала жизнь жителей Карелии, попавших в оккупацию.

В сетевом издании "Столица на Онего" 29 мая 2020 года был размещен материал "История вокруг строительства в Карелии бутафорского финского концлагеря попала в прессу Финляндии". В связи с этим председатель правления благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова дала дополнительную информацию по реконструкции лагеря:  

- Хотим отметить, что проект не предусматривает в каком-либо виде (полностью или частично) воссоздание функционала финских лагерей 1941-1944 гг. или их имитацию. Заявленной целью проекта является историческая реконструкция с помощью предметов быта, элементов архитектуры обстановки, в которой протекала жизнь жителей Карелии, попавших в указанные лагеря и в оккупацию. Это необходимо для привлечения внимания (в особенности, молодого поколения) к этому мало освещенному эпизоду в истории Карелии. Согласно данным спецпроекта РИА "Новости" на основании документов, рассекреченных Управлением ФСБ по Республике Карелия, установлены данные о как минимум 14 лагерях для мирного населения, в которых на начало апреля 1942 года находилось около 24 тысяч человек - около 30 процентов населения в зоне оккупации.

При этом, хотелось бы отметить, что представители Фонда "Открытые возможности" никогда не утверждали, что в деревне Шайдома располагались финские переселенческие лагеря и проект исторической реконструкции ни на каком этапе не увязывался с каким-то одним конкретным лагерем из существовавших.

При этом Устав Фонда, утвержденный 25 мая 2017 года, предусматривает такие уставные цели, как содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а также культурно-просветительскую деятельность. Кроме того, ни один проект не может быть утвержден Фондом президентских грантов без тщательной проверки его соответствия Уставу соискателя гранта.

В настоящее время, по согласованию с Фондом президентских грантов проект реализуется на части земельного участка с кадастровым номером 10:0 0010104:4 по адресу: Республика Карелия, город Кондопога, берег Кондопожской губы Онежского озера, район гостиницы "Кивач" с последующим присоединением к реализуемому н данном участке проекту Международного центра народно-художественных промыслов "Национальная деревня", соответствуя общей концепции Центра и историческую реконструкцию быта и жизни жителей Карелии в различные периоды истории.

Проект исторической реконструкции реализуется в соответствии с целями Фонда и в соответствии с утвержденным Фондом планом-графиком. Окончание проекта по плану-графику - сентябрь 2020 года. Сроки реализации проекта были сдвинуты в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране.

Основная заявочная информация о проекте размещена на сайте Фонда президентских грантов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-05 17:09:35
Шах и мат адептам ночного фотографа и прочим либерастнутым стояльщикам на мосту. Осталось опубликовать списки пособников финских карателей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 3
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 7
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  7
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Юбилей у "разбитого корыта" 4
Сегодня 15:09
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
Сегодня 11:00
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»