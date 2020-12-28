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Проект масштабного интерната стоимостью более миллиарда рублей прошел госэкспертизу в Карелии

Новости. Общество
08:05, 29 Декабря 2020
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия
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Проект дома-интерната в Костомукше для престарелых граждан и инвалидов прошел госэкспертизу, необходимую для оценки качества проведенных проектных работ и их соответствия всем необходимым строительным нормативам.

Дом-интернат на 200 мест предполагается построить в Костомукше в районе профилактория "Горняк". Начать строительство учреждения планируется в 2022 году. На сегодня стоимость работ оценивается в 1 млрд 116 млн рублей. Об этом сообщает министерство соцзащиты Карелии.

Разработкой проекта здания занималась пермская компания "Майолика".

"Дом-интернат отвечает современным требованиям к объектам социального обслуживания. В учреждении будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура для удобства и комфорта постояльцев. Отдельное внимание уделено маломобильным гражданам", - сообщают в министерстве.

Построить дом-интернат планируется к концу 2024 года. Объект, если он будет возведен, окажется самым крупным социальным учреждением, которое появится в республике за последние 30 лет, утверждают карельские власти.

Ранее сообщалось, что жители Карелии старше 65 лет могут продлить больничный до 22 января.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
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2020-12-29 09:16:55
Где забор с колючей проволокой , чтобы старички не разбегались ? )
Гость
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