Проект масштабного интерната стоимостью более миллиарда рублей прошел госэкспертизу в Карелии

Проект дома-интерната в Костомукше для престарелых граждан и инвалидов прошел госэкспертизу, необходимую для оценки качества проведенных проектных работ и их соответствия всем необходимым строительным нормативам.

Дом-интернат на 200 мест предполагается построить в Костомукше в районе профилактория "Горняк". Начать строительство учреждения планируется в 2022 году. На сегодня стоимость работ оценивается в 1 млрд 116 млн рублей. Об этом сообщает министерство соцзащиты Карелии.

Разработкой проекта здания занималась пермская компания "Майолика".

"Дом-интернат отвечает современным требованиям к объектам социального обслуживания. В учреждении будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура для удобства и комфорта постояльцев. Отдельное внимание уделено маломобильным гражданам", - сообщают в министерстве.

Построить дом-интернат планируется к концу 2024 года. Объект, если он будет возведен, окажется самым крупным социальным учреждением, которое появится в республике за последние 30 лет, утверждают карельские власти.

Ранее сообщалось, что жители Карелии старше 65 лет могут продлить больничный до 22 января.