Проект по созданию 3d-моделей красивейших туристических объектов Северо-Запада стартовал в Карелии

В рамках проекта, спонсором которого стал Сбербанк, блогеры и журналисты СЗФО проедут по маршруту "Серебряного ожерелья", чтобы рассказать о его красоте и уникальных местах.

Особенностью проекта станет разработка одиннадцати 3D-моделей ключевых достопримечательностей Северо-Запада.

Первая экспедиция пройдет с 9 по 11 августа в Карелии. Знаменитый архитектурный ансамбль деревянного зодчества на острове Кижи, состоящий из церквей XVIII-XIX веков, и входящий в состав всемирного наследия ЮНЕСКО в России, уже в этом году будет воплощен в 3D-форму.

"Сегодня мы должны делать все для того, чтобы делать Карелию максимально доступной, комфортной. Мы должны людям рассказать, что они могут увидеть в Карелии, как они могут отдохнуть здесь, что они могут получить", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Серебряное ожерелье" объединяет самые исторически значимые области и города, включая Санкт-Петербург, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, Республику Карелия, Республику Коми и Ненецкий автономный округ

"Для нас важно поддерживать такого рода инициативы. Проект объединяет в себе историю, время, технологии. Он, несомненно, благоприятен для развития Севера и нашей республики в частности. Рост туристической привлекательности – лишь небольшая часть той пользы, которую дает реализация подобных мероприятий", - добавила руководитель карельского отделения Сбербанка Елена Палкина.