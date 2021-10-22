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Проект строительства дороги в лесной зоне Петрозаводска расколол участников публичных слушаний

Новости. Общество
16:23, 22 Октября 2021
фото: Яндекс. Карты

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Публичные слушания об изменениях в Генеральном плане Петрозаводска показали противоречивое отношение жителей города к строительству автодороги между микрорайоном Древлянка и Университетским городком.

По планам властей города дорога должна пройти по лесному участку, который разделяет эти районы, и соединить улицу Университетскую с улицей Попова.

На слушаниях обсуждалось предложение исключить возможность такой стройки из Генерального плана города и предусмотреть там создание благоустроенной аллеи с пешеходными и велосипедными дорожками.

С этим предложением согласились 996 участников голосования, против высказались 956 человек, еще 131 воздержался.

О планах строительства дороги между микрорайоном Древлянка и Университетским городком еще в 2018 году говорил глава Карелии  Артур Парфенчиков.  Он объясняли необходимость такого строительства тем, что новая дорога позволит направить часть транспортных потоков в микрорайон Древлянка через Университетский городок в объезд Лесного проспекта, где постоянно возникают автомобильные пробки.

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Комментарии

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sergo
2021-10-22 17:02:10
Благоустроенную аллею с пешеходными и велосипедными дорожками нужно делать вдоль реки. Вправи или влево, без разницы.
А этот короткий участок леса погоды не делает.
АК
2021-10-22 16:32:13
Опять по доверенностям?
Os
2021-10-22 16:28:48
Если запретят, тогда новый микрорайон там хоть не построят и останется лес.
Эксперд
2021-10-22 16:25:25
Шах и мат тамошним куркулям.
Гость
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