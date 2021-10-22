Проект строительства дороги в лесной зоне Петрозаводска расколол участников публичных слушаний

Публичные слушания об изменениях в Генеральном плане Петрозаводска показали противоречивое отношение жителей города к строительству автодороги между микрорайоном Древлянка и Университетским городком.

По планам властей города дорога должна пройти по лесному участку, который разделяет эти районы, и соединить улицу Университетскую с улицей Попова.

На слушаниях обсуждалось предложение исключить возможность такой стройки из Генерального плана города и предусмотреть там создание благоустроенной аллеи с пешеходными и велосипедными дорожками.

С этим предложением согласились 996 участников голосования, против высказались 956 человек, еще 131 воздержался.

О планах строительства дороги между микрорайоном Древлянка и Университетским городком еще в 2018 году говорил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он объясняли необходимость такого строительства тем, что новая дорога позволит направить часть транспортных потоков в микрорайон Древлянка через Университетский городок в объезд Лесного проспекта, где постоянно возникают автомобильные пробки.