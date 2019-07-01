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Новости. Общество
09:00, 01 Июля 2019
фото: КСМ

Проектирование новой школы завершается

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Проект новой школы, строительство которой планируется начать в Петрозаводске уже в этом году, проходит государственную экспертизу.

Сегодня мы расскажем, чем же примечательна новая школа на 1350 мест, которая в скором времени появится в жилом районе Древлянка-II и объединит школьников трех новых микрорайонов: Древлянка-5, 6 и 7. Начало темы и карту местонахождения школы можно посмотреть здесь.

Здание школы получилось необычным по форме, но относительно компактным по сравнению с аналогичными школами. Строительство будет осуществляться из сборного железобетона, а общая площадь здания составит порядка 34 000 кв.м.  Новая школа будет трехэтажной, оснащённой лифтом. Ленточное остекление по всему фасаду обеспечит в классах обилие естественного света.  В предложенном проектировщиками цветовом оформлении здание органично впишется в ландшафт парковой зоны - напомним, что территория школы граничит с Новодревлянским сквером.

Школа будет максимально комфортной для будущих учеников и педагогов. Потоки учащихся младшей и средней/старшей школ разведены, как того требует законодательство. Учебные процессы будут проходить в разных блоках здания. Соединяет блоки большой центральный сектор, где расположились столовая, актовый зал и спортивные залы. Но даже тут траектории движения младших и старших детей не будут пересекаться благодаря разному распорядку учебного дня тех и других. Всего в новой школе будут учиться 45 классов: с 1 по 11.  

Большая столовая сможет вмещать одновременно 480 человек, а актовый зал – 870. Спортивных залов будет пять: два для начальной школы, и еще два для среднего и старшего звена. Кроме того, предусмотрены тренажерный зал и тир. Для сравнения: малый зал в блоке старшего/среднего звена по размерам сравним с типовым спортзалом в обычной школе. «Большой» же спортивный зал будет по-настоящему просторным, около 1000 квадратных метров. В его комплектацию, помимо прочего, входит установка зрительских трибун, что позволит проводить в нем не только учебные занятия, но и соревнования.

Привычную школьную библиотеку заменит медиатека с зоной бесплатного WI-FI.

Еще одна особенность будущей школы - наличие лаборатории РОСНАНО. У ребят появится уникальная возможность с нового ракурса взглянуть на законы физики, химии, биологии и других наук, и получать знания сверх школьной программы в необычном формате.

Медицинский блок включает в себя кабинет врача, процедурную, прививочный и стоматологический кабинеты.

На главном входе предусмотрено размещение пункта охраны с системой контроля доступа и турникетами. Попадать внутрь ребята смогут с помощью индивидуальных магнитных карт. Здание будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением: внутренним и наружным.

Благоустройство территории включает устройство газонов, а также зон отдыха и площадок для подвижных игр. Проект предусматривает и наличие учебно-опытной зоны в виде различных грядок и клумб для обучения детей садоводству. Будет на территории школы и большой стадион.

На сегодняшний день работы по проектированию завершаются, их выполнил Карельский центр инновационного проектирования "Алгоритм" - предприятие группы "КСМ". В данный момент проект проходит Государственную экспертизу. Следующий этап - объявление администрацией города конкурса на строительство объекта. Конкурс определит, кто будет застройщиком новой школы.

Появление подобного объекта – одно из самых ожидаемых событий ближайших лет для многих родителей, педагогов и, конечно, для ребят. В Петрозаводске за последние 20 с лишним лет не было построено ни одной новой школы. Перед проектировщиками была поставлена серьезная задача: создать проект не стандартной школы, а фактически, образовательного комплекса. Это будет первый подобный проект в нашей республике.

Полный текст статьи читайте здесь.

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