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Проектировщики займутся трассой «Фонтаны» в Петрозаводске

Новости. Общество
09:24, 12 Августа 2022
фото: © Сергей Юдин / ИА «Республика»

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Власти столицы Карелии рассчитывают, что планируемые изыскания для подготовки проектной документации по трассе «Фонтаны» будут выполнены до начала зимнего сезона.

Подготовлено техническое задание для проектировщиков по трассе «Фонтаны». К этим работам специалисты приступят в самое ближайшее время, чтобы успеть провести необходимые изыскания к началу зимнего сезона. Об этом рассказал руководитель Дирекции спортивных сооружений и спортивной подготовки Василий Филин на очередной встрече рабочей группы по развитию трассы «Фонтаны», сообщили в мэрии города.

Как отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский, на «Фонтанах» должна быть благоустроена круглогодичная общедоступная территория для мирного сосуществования любителей самого разного рода активностей. При этом необходимо учесть не только потребности сегодняшнего дня, но и возможность дальнейшего развития. Кроме того, по словам главы Петрозаводска, важно сохранить наследие почетного гражданина Вячеслава Рашева и его единомышленников, долгие годы благоустраивавших вдоль трассы велодорожку.

В администрации города напомнили, предполагается, что выполнение работ по благоустройству лыжной трассы будет осуществляться без асфальтирования в несколько этапов. Первый этап — участок от стартовой площадки до развилки (2,5 км). Второй этап — участок по трассе слева от развилки до мест «Фонтан-1» и «Фонтан-2» (слева по трассе). Третий этап — участок по трассе справа от развилки до мест «Развилка-2» и «Развилка-3».

Ранее сообщалось, проект реконструкции трассы «Фонтаны» в Петрозаводске обойдется дороже 5 млн рублей.

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