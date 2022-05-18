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Проект реконструкции трассы «Фонтаны» в Петрозаводске обойдется дороже 5 млн рублей

Новости. Общество
15:53, 18 Мая 2022
фото: © «Петрозаводск спортивный» / ВК

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Власти столицы Карелии займутся подсчетом стоимости проекта по реконструкции трассы «Фонтаны», которая должна стать круглогодичной.

Трасса «Фонтаны» должна стать доступной не только для лыжников, но для велосипедистов, любителей скандинавской ходьбы и пешеходов, которые просто хотят прогуляться по чистому парку с семьей. И главное — чтобы все эти люди не мешали друг другу. Об пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице соцсети, подводя итоги круглого стола по развитию трассы.

«Да, в далекой перспективе здесь могут появиться разные спортивные площадки, раздевалки, места отдыха и прочее — все зависит от мнения горожан и финансирования. А вот ближайшая наша задача — привести в порядок саму трассу. И для этого нужен проект», — отметил мэр.

Глава Петрозаводска напомнил, что протяженность трассы — более 12 километров. Работы можно будет провести в несколько этапов, но проектирование нужно проводить на всей трассе, без каких-либо разбивок — с готовым проектом будет проще добиваться финансирования на его реализацию.

«Изначально планировалось, что на проект понадобится около пяти миллионов рублей. Директор ООО „Штрих“ Сергей Лыков усомнился в правильности этих подсчетов, поскольку для качественного ремонта трассы необходимо выполнить тщательные топографические, геологические и геодезические работы. В ближайшее время мы совместно подсчитаем стоимость проекта и будем согласовывать эти объемы с республиканскими властями», — поделился Владимир Любарский.

Кроме того, власти Петрозаводска намерены обсудить с правительством республики предложение, которое высказал я ветеран лыжного спорта Борис Зубкович, о том, что необходимо сделать велосипедную дорожку от Древлянки-7 до трассы «Фонтаны».

«Протяженность там небольшая, но это значительно улучшит доступность объекта для жителей новых микрорайонов», — уточнил глава города.

Ранее сообщалось, для лыжной трассы «Фонтаны» в Петрозаводске закупили спецтехнику.

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