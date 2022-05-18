Проект реконструкции трассы «Фонтаны» в Петрозаводске обойдется дороже 5 млн рублей

Власти столицы Карелии займутся подсчетом стоимости проекта по реконструкции трассы «Фонтаны», которая должна стать круглогодичной.

Трасса «Фонтаны» должна стать доступной не только для лыжников, но для велосипедистов, любителей скандинавской ходьбы и пешеходов, которые просто хотят прогуляться по чистому парку с семьей. И главное — чтобы все эти люди не мешали друг другу. Об пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице соцсети, подводя итоги круглого стола по развитию трассы.

«Да, в далекой перспективе здесь могут появиться разные спортивные площадки, раздевалки, места отдыха и прочее — все зависит от мнения горожан и финансирования. А вот ближайшая наша задача — привести в порядок саму трассу. И для этого нужен проект», — отметил мэр.

Глава Петрозаводска напомнил, что протяженность трассы — более 12 километров. Работы можно будет провести в несколько этапов, но проектирование нужно проводить на всей трассе, без каких-либо разбивок — с готовым проектом будет проще добиваться финансирования на его реализацию.

«Изначально планировалось, что на проект понадобится около пяти миллионов рублей. Директор ООО „Штрих“ Сергей Лыков усомнился в правильности этих подсчетов, поскольку для качественного ремонта трассы необходимо выполнить тщательные топографические, геологические и геодезические работы. В ближайшее время мы совместно подсчитаем стоимость проекта и будем согласовывать эти объемы с республиканскими властями», — поделился Владимир Любарский.

Кроме того, власти Петрозаводска намерены обсудить с правительством республики предложение, которое высказал я ветеран лыжного спорта Борис Зубкович, о том, что необходимо сделать велосипедную дорожку от Древлянки-7 до трассы «Фонтаны».

«Протяженность там небольшая, но это значительно улучшит доступность объекта для жителей новых микрорайонов», — уточнил глава города.

Ранее сообщалось, для лыжной трассы «Фонтаны» в Петрозаводске закупили спецтехнику.