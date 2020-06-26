Проекты "Народного бюджета" в Питкярантском районе отражают интересы людей разных поколений

В Питкяранском районе Карелии сразу шесть разнообразных проектов участвуют в голосовании по программе "Народный бюджет".

В Карелии с 25 июня по 1 июля проходят сразу два голосования: по одобрению изменений в Конституцию, а также по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет", которая включает в себя финансирование тех объектов благоустройства, которые выберут сами жители республики.

Как рассказал "Столице на Онего" глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин, проекты, претендующие на финансирование по программе "Народный бюджет" на уровне Питкяранты, отражают интересы людей разных поколений и разных увлечений.

Например, жители города постарше хотели бы проведения реконструкции общественной бани. Проект банно-досугового комплекса предполагает ремонт городской бани Питкяранты с выделением в ней общедоступного отделения и отделения люкс. Но кроме этого, в по проекту планируется обустройство спортивного комплекса на территории за баней – там хотят оборудовать скейтпарк, теннисный корт, детские площадки, беседки, качели.

Среди проектов, которые хотят реализовать в городе представители спортивной общественности, обращают на себя внимание устройство беговых дорожек на стадионе Питкяранты (проект предусматривает проведение на стадионе дренажных работ), а также строительство "Ранта-Парка" - универсального спортивного комплекса для отдыха и оздоровления за зданием нового ФОКа.

По мысли инициаторов проекта, "Рента-Парк" смогут посещать жители Питкяранты всех возрастов. В парке хотят построить детскую площадку с резиновым покрытием для детей от 1 года до 10 лет, безопасный скейтпарк для подростков, площадку для летних спортивных игр и катания на коньках зимой, километровую дорожку для любителей бега и скандинавской ходьбы. Кроме этого, в парке должно появиться искусственное озеро и благоустроенная территория вокруг него для тех, кто любит спокойный отдых.

Зоозащитники и любители животных в рамках программы "Народный бюджет" отстаивают проект организации в Питкяранте зоокомплекса "Услахвост" ("Усы, лапы и хвост"). с удобными боксами и кормовой кухней, ветеринарным кабинетом и гостиницей для животных, площадкой для выгула и тренировок.

Более универсальными проектами, по словам Дмитрия Трошина, являются два проекта по ремонту и благоустройству городских дорог.

Один из них – "Новая жизнь улицы Ленина", предполагает полную замену асфальта на проезжей части и тротуарах самой протяженной улицы Питкяранты, восстановление бордюров и ливневой канализации, установку пешеходного перехода и остановочных комплексов.

Ремонт улицы Пушкина подразумевает замену асфальтового покрытия проезжей части, тротуаров, поребриков, с перекладкой труб и восстановлением ливневой канализации, а также озеленение и благоустройство улицы.

Как пояснил Дмитрий Трошин, из шести проектов по итогам голосования будет выбран один. Он и будет реализован в следующем году.

"Участие в программе "Народный бюджет" так всех заинтересовало, что мы думаем – голосование будет массовым, - сказал глава района. – Самое главное, что все проекты – это действительно общественные инициативы, проекты придуманы самими жителями Питкяранты, администрация специально никакой из них не продвигала".

Напомним, программа "Народный бюджет" будет действовать сразу в 12 районах Карелии, на его реализацию выделено 180 миллионов рублей.

Голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии решили совместить с голосованием по внесению изменений в Конституцию, оно проходит с 25 июня по 1 июля включительно.

"Итоги мы будем подводить по окончании голосования, после 20 часов 1 июля. Подсчет бюллетеней будет проводиться в актовом зале администрации в присутствии наблюдателей от всех инициативных групп. Так что все будет прозрачно. Победит один проект из шести, набравший наибольшее число голосов", - пояснил Дмитрий Трошин.