Проезд на "красный" водителю автобуса в Петрозаводске обойдется в тысячу рублей (ВИДЕО)

Водитель пассажирского автобуса привлечен к административной ответственности за проезд регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ГИБДД Петрозаводска неравнодушные граждане сообщили, что 17 ноября на Комсомольском проспекте водитель пассажирского автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент нарушения ПДД.

В результате в отношении 42-летнего водителя-нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.12. КоАп РФ. За данное нарушение законом предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, если водитель еще раз проедет на "красный", то тогда его уже ждет штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав.