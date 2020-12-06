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Проезд на "красный" водителю автобуса в Петрозаводске обойдется в тысячу рублей (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:52, 07 Декабря 2020
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Водитель пассажирского автобуса привлечен к административной ответственности за проезд регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ГИБДД Петрозаводска неравнодушные граждане сообщили, что 17 ноября на Комсомольском проспекте водитель пассажирского автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент нарушения ПДД.

В результате в отношении 42-летнего водителя-нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.12. КоАп РФ. За данное нарушение законом предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, если водитель еще раз проедет на "красный", то тогда его уже ждет штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав.

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