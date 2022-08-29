Проезд ограничат в центре Петрозаводска из-за подготовки к празднованию Дня знаний

Схема движения изменится во вторник на участке улицы Еремеева, сообщили в администрации города.

Во вторник, 30 августа, в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. С 11.00 будет ограничен проезд по улице Еремеева от улицы Куйбышева по направлению к Онежской набережной. Временные неудобства связаны с подготовкой праздничного проекта «ПТЗ.КЛАСС!». Двухдневные массовые гулянья приурочены к началу учебного года и пройдут 31 августа и 1 сентября.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками, правилами дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, дороги перекроют в центре Петрозаводска из-за массовых гуляний в День знаний.