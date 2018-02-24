Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:00, 24 Февраля 2018

Проезд по мосту через реку Шуя будет временно перекрыт

По теме

Дорожки на аллее имени Катанандова в Сегеже замостят плиткой
24.02.18 09:30
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
24.02.18 08:30
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
23.02.18 19:00
Все новости
Загрузка...

Дорожные рабочие перекроют движение транспорта на подъезде к аэропорту Петрозаводска.

24 февраля, в субботу, движение по временному мосту через реку Шуя на 3-м км. автодороги Р-21 "Кола", в районе подъезда к аэропорту «Петрозаводск», будет перекрыто с 8:00 до 9:00 часов и с 12:00 до 13:00 часов.

Об этом сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола".

Временная остановка движения всех видов транспорта по трассе связана с выполнением работ по демонтажу балок пролетного строения основного моста. 

По теме

Дорожки на аллее имени Катанандова в Сегеже замостят плиткой
24.02.18 09:30
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
24.02.18 08:30
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
23.02.18 19:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
17.02.2018, 10:18
ФОТО и ВИДЕО: Маршрутка и самосвал столкнулись в Петрозаводске

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 8
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 9
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 3
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 4
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 4
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
22.02.2018 16:26
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»