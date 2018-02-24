Проезд по мосту через реку Шуя будет временно перекрыт

По теме
Загрузка...
Дорожные рабочие перекроют движение транспорта на подъезде к аэропорту Петрозаводска.
24 февраля, в субботу, движение по временному мосту через реку Шуя на 3-м км. автодороги Р-21 "Кола", в районе подъезда к аэропорту «Петрозаводск», будет перекрыто с 8:00 до 9:00 часов и с 12:00 до 13:00 часов.
Об этом сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола".
Временная остановка движения всех видов транспорта по трассе связана с выполнением работ по демонтажу балок пролетного строения основного моста.
По теме
Выбор читателей
22.02.2018, 10:47
22.02.2018, 09:03
19.02.2018, 14:54
17.02.2018, 12:17
21.02.2018, 13:06
17.02.2018, 10:18
Аналитика
20.02.2018 15:04
Обществоведение
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
20.02.2018 14:33
16.02.2018 16:29
12.02.2018 14:47
12.02.2018 12:00
Чтиво
22.02.2018 21:24
Частная жизнь
Мужское бесплодие - не приговор.
21.02.2018 09:45
20.02.2018 15:48
Медиа
22.02.2018 16:26
Опрос
За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
Комментарии