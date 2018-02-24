Проезд по мосту через реку Шуя будет временно перекрыт

Дорожные рабочие перекроют движение транспорта на подъезде к аэропорту Петрозаводска.

24 февраля, в субботу, движение по временному мосту через реку Шуя на 3-м км. автодороги Р-21 "Кола", в районе подъезда к аэропорту «Петрозаводск», будет перекрыто с 8:00 до 9:00 часов и с 12:00 до 13:00 часов.

Об этом сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола".

Временная остановка движения всех видов транспорта по трассе связана с выполнением работ по демонтажу балок пролетного строения основного моста.