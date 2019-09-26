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Новости. Общество
10:02, 26 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Проезд по центру Петрозаводска будет затруднен из-за ремонта светофоров

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Ремонт светофоров может затруднить движение транспорта на площади Гагарина, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня специалисты продолжают техобслуживание дорожных объектов в районе железнодорожного вокзала.

В связи с ремонтом светофоров на площади Гагарина могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов. Ориентировочно до 20 часов дорожные объекты будут отключены. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.

Ремонт светофоров проходит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы ведёт подрядчик ООО "ОНЕГО-ДОРЗНАК". Всего на территории Петрозаводска техобслуживание пройдут 56 светофорных объектов. В полном объёме специалисты завершат работы до 10 ноября.

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