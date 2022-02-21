890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии 14
21.02.2022 20:50
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Буфет в поликлинике Петрозаводска пользуется популярностью у всего микрорайона (ФОТО) 4
21.02.2022 16:00
Медиков инфекционной больницы Карелии ждет дисциплинарное взыскание за допущенную тактическую ошибку 3
21.02.2022 14:48

Проезд в общественном транспорте в Карелии за год подорожал почти на 25%

Новости. Общество
07:25, 22 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Цены на услуги различных видов пассажирского транспорта в Карелии в 2021 году выросли на 24,7%.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Повышение стоимости услуг произошло из-за роста тарифов на авиаперелеты в салоне эконом-класса (в 1,6 раза), проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования (на 47,5%), проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (на 22,5%) и проезд в такси (на 16,7%).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2022-02-22 08:30:55
Спасибо партии и правительству за низкую инфляцию!
Жорж
2022-02-22 09:43:40
Leopol'd, пожалуйста .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
18.02.2022, 16:17
В Петрозаводске появится новый небоскреб

Аналитика

21.02.2022 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 3
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»