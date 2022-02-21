Проезд в общественном транспорте в Карелии за год подорожал почти на 25%

Цены на услуги различных видов пассажирского транспорта в Карелии в 2021 году выросли на 24,7%.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Повышение стоимости услуг произошло из-за роста тарифов на авиаперелеты в салоне эконом-класса (в 1,6 раза), проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования (на 47,5%), проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (на 22,5%) и проезд в такси (на 16,7%).