Проезд в маршрутках Петрозаводска подорожает

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Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска повысится с 4 июня, сообщили в администрации города.
Перевозчики направили в адрес городской администрации уведомления, что с 4 июня стоимость проезда в маршрутном транспорте возрастет до 28 рублей.
Как уточнили в мэрии, уведомлении о повышении стоимости проезда не поступило только от владельцев маршрутов №26 и №9, там цена билета останется прежней – 25 рублей.
Поднятие цен за проезд перевозчики объяснили подорожанием топлива.
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