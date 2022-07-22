Проездной для педагогов на южные курорты могут появиться в России

В Госдуме предложили вести «педагогический проездной».

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести «педагогический проездной», его смогут покупать учителя школ за одну тысячу рублей и путешествовать на курорты юга России. Об этом пишет РИ А Новости.

«Педагогический проездной» даст возможность школьным учителям покупать билеты до курортов России по тысяче рублей. Остальные затраты на поездку должны быть в виде субсидии от государства», — сообщил Чернышов РИА Новости.

Данная мера поможет и туристической отрасли России во время санкций, и учителям школ по всей стране, отметил парламентарий.