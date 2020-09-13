Проезжавшие через Карелию пьяные дебоширы не добрались до конечной точки

В Карелии пресечены факты нарушения общественного порядка на вокзалах и в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

В минувшие выходные сотрудникам транспортной полиции Республики Карелия поступило сообщение о том, что к прибывающему на станцию Кемь поезду сообщением "Мурманск–Вологда" требуется наряд полиции. Жители Вологодской области, 27 и 34 лет, злоупотребляли спиртными напитками и игнорировали требования поездной бригады.



А на станции Сегежа неадекватно вел себя пассажир поезда "Анапа–Мурманск". 29-летний житель Карелии не реагировал на замечания поездной бригады и мешал отдыху других пассажиров.



Правонарушители сняты с поездов.



Кроме этого, за курение в неустановленных местах на железнодорожных вокзалах и в пассажирских поездах выявлены жители Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Калининской, Ленинградской, Московской, Мурманской и Ульяновской областей, а также Прионежского и Суоярвского районов.