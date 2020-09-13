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Проезжавшие через Карелию пьяные дебоширы не добрались до конечной точки

Новости. Криминал
15:56, 14 Сентября 2020
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В Карелии пресечены факты нарушения общественного порядка на вокзалах и в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

В минувшие выходные сотрудникам транспортной полиции Республики Карелия поступило сообщение о том, что к прибывающему на станцию Кемь поезду сообщением "Мурманск–Вологда" требуется наряд полиции. Жители Вологодской области, 27 и 34 лет, злоупотребляли спиртными напитками и игнорировали требования поездной бригады.

А на станции Сегежа неадекватно вел себя пассажир поезда "Анапа–Мурманск". 29-летний житель Карелии не реагировал на замечания поездной бригады и мешал отдыху других пассажиров.

Правонарушители сняты с поездов.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах на железнодорожных вокзалах и в пассажирских поездах выявлены жители Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Калининской, Ленинградской, Московской, Мурманской и Ульяновской областей, а также Прионежского и Суоярвского районов.

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