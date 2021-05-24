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Профессия энергетика глазами детей (ФОТО)

Новости. Общество
12:30, 25 Мая 2021
фото: © pixabay.com

В Карельском филиале «Россети Северо-Запад» подвели итоги конкурса детского творчества «Светлячок».

В этом году конкурс посвящен 90-летию энергосистемы Республики Карелия. Юные художники и поэты присылали свои работы на тему «Есть такая профессия — Родину освещать!». Основная цель мероприятия — повысить у детей интерес и уважительное отношение к профессии энергетика, а также привлечь внимание к истории и развитию электроэнергетики региона.

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«Светлячок» проводится уже более 15 лет, всегда при активной поддержке профсоюзной организации предприятия. Всего в этом году поступило более 40 работ. Среди участников ребята из разных районов Республики Карелия в возрасте от 6 до 14 лет.

Настя Зайкина из Петрозаводска изобразила в своей работе, как энергетики прокладывают кабель по дну Ладожского озера, чтобы на островах архипелага Валаам был свет.

Вера Антонова из села Паданы Медвежьегорского района не только нарисовала, каким она видит современного энергетика, но и написала о нем стихотворение:

Есть люди, которые могут
Осветить все вокруг.
И поверьте, мой друг,
Нам без них бы пришлось очень плохо.

Активными участниками конкурса стали воспитанники Изостудии «Deko-r» и Центра помощи детям «Надежда» из Петрозаводска, а также Центра помощи детям № 7 из Сортавалы.

Победители конкурса «Светлячок-2021»:

Чернова Мария, 7 лет, Петрозаводск

Антонова Вера, 13 лет, с. Паданы, Медвежьегорского района

Василевская Алиса, 9 лет, Петрозаводск, Изостудия «Deko-r»

Гончаров Михаил, 11 лет, Петрозаводск

Зайкина Анастасия, 8 лет, Петрозаводск

Королева Виктория, 11 лет, Петрозаводск

Коснов Марат, 10 лет, Петрозаводск

Луценко Эвелина, 9 лет, Петрозаводск, Изостудия «Deko-r»

Павлова Алина, 7 лет, Петрозаводск

Соловьева Малина, 8 лет, Петрозаводск

Старкова Эмилия, 8 лет, Петрозаводск, Изостудия «Deko-r»

Гончарова Анна, 14 лет, Петрозаводск

Мокрецова Диана, 8 лет, Петрозаводск

Оргкомитет конкурса свяжется со всеми представителями победителей. Остальным участникам конкурса будут направлены благодарственные письма.

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