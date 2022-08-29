Профессиональные «фототуристы» в Карелии поделились опытом, как эффектно снимать животных и птиц

Организаторы проекта «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных» в Карелии выпустил электронную брошюру с методическими рекомендациями.

Об этом говорится в сообщении на странице «Спортивно-экологического клуба „Пилигрим“» Вконтакте.



«Мы рады представить общему вниманию нашу небольшую методичку с основными результатами проекта и рекомендациями для тех, кому интересен наш опыт установки фотодомиков и фотоловушек», — пояснили организаторы.





Проект организован клубом «Пилигрим» при поддержке Фонда грантов главы Карелии.

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