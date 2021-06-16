Профессиональные танцоры из городов России выступят на набережной в Петрозаводске

Участники танцевального фестиваля Nord Dance, который проходит в эти дни Музыкальном театре Карелии, выступят на набережной Онежского озера в Петрозаводске.

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Танцевальный променад «Память» пройдет 18 июня у ротонды. Профессиональные танцовщики из разных городов России выступят совместно с петрозаводскими исполнителями. Танцы на набережной начнутся в 17.30

Танцевальные спектакли на фестиваль Nord Dance привезли лучшие российские коллективы, работающих в жанре современной хореографии из Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска, Костромы и Воронежа. Среди известных имен — «Балет Москва», Ольга Пона, Павел Глухов, Анна Абалихина, Иван Естегнеев и другие.