Профессор Зильбер объяснил, почему люди так часто умирают в 4 часа утра

Заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Петрозаводского госуниверситета Анатолий Зильбер объяснил, почему люди так часто умирают в 4 часа утра.

Как пишут "Аргументы и Факты", анализ данных, полученных из медицинских учреждений, показал, что пик смертности среди тяжёлых больных приходится на 4 часа утра. Врачи долго не могли объяснить загадку утренних смертей.

Но оказалось, что профессор Анатолий Зильбер разгадал ее еще в 1950-е гг.

"Наблюдая за больными, я понял, что из-за изменения геомагнитной обстановки в это время у всех людей отмечается нестабильность жизненных функций (дыхания, сердцебиения и т. д.), - рассказал он в интервью изданию. - Здоровые этого не замечают, а люди, находящиеся в критическом состоянии, уходят из жизни. Чтобы не допустить этого, мы стали назначать таким пациентам профилактическую терапию утром в 3.00-3.30. Немного изменив график работы врачей и медсестёр, мы смогли снизить смертность в несколько раз".

Сколько человек он вернул с того света, Анатолий Петрович не знает однако первого спасённого помнит хорошо:

"У пациента после тяжелейшей операции произошла остановка сердца. После прямого массажа сердца, чтобы убрать жизнеугрожающую фибрилляцию, я воспользовался тем, что в палате подвернулось под руку. Это оказался шнур от настольной лампы. Взял два провода, воткнул их в сеть, коснулся голыми концами сердца — и оно заработало в нормальном режиме".