Профицитный бюджет, который предлагают жителям власти Карелии, грозит урезанием социальных расходов

Что кроется за профицитным бюджетом, который предлагают жителям власти Карелии, разобрался журналист Валерий Поташов.

Карельским парламентариям предстоит принять бюджет, который грозит республике существенным урезанием социальных расходов.

Республиканское правительство внесло на рассмотрение Законодательного собрания проект бюджета с явно заниженной оценкой собственных налоговых и неналоговых доходов региона в уходящем году. В пояснительной записке к законопроекту эта сумма составляет 23,5 миллиарда рублей, хотя в республиканском бюджете 2018 года с учетом вносимых в него изменений объем налоговых и неналоговых доходов заметно больше – 25,4 миллиарда. Такая заниженная оценка позволяет правительственным чиновникам констатировать рост собственных доходов карельской казны в 2019 году – согласно законопроекту они составят 24,7 миллиарда рублей, тогда как в действительности уместнее было бы говорить о снижении поступления налоговых и неналоговых доходов на 2,8%, или на 0,7 миллиарда.

Зачем нужно республиканским властям занижать прогноз собственных доходных поступлений региона? Вероятно, для того чтобы в следующем году можно было рапортовать о своих очередных успехах, или подстраховаться таким образом на тот случай, если их не будет.

Некоторые вопросы к проекту регионального бюджета на следующий год были подняты Контрольно-счетной палатой Законодательного собрания Карелии в ее заключении о законопроекте. Однако большинство депутатов либо не придало этому значения, либо не захотело этого сделать.

В частности, в своем заключении КСП обратила внимание карельских парламентариев на тот факт, что в пояснительной записке к правительственному законопроекту не содержится информации о реализации в 2019-2021 гг. мероприятий небезызвестных "майских" указов президента, направленных на повышение заработной платы бюджетникам. "Установленная структура реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации не предусматривает обособление бюджетных ассигнований на исполнение расходных полномочий в рамках реализации "майских" указов, в связи с чем, оценить финансовое обеспечение расходов на указанные цели не представляется возможным", – говорится в заключении Контрольно-счетной палаты Законодательного собрания республики.

Кроме того, как отметили в КСП, "пояснительная записка, документы и материалы к законопроекту не содержат информации о дальнейшей реализации в 2019–2021 годах ранее запланированных мероприятий приоритетных проектов (программ) в рамках национальных проектов", а "нормативные правовые акты, регламентирующие проектную и программную деятельность, не содержат положений по обеспечению интеграции национальных и приоритетных проектов (программ) в госпрограммы".

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