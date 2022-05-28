Профсоюз попросил повысить стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска из-за кадрового кризиса с водителями

Транспортный профсоюз сообщил о проблемах троллейбусного парка в Петрозаводске, где люди отказываются работать за копейки.

Депутаты Петрозаводского городского совета на ближайшей сессии парламента обсудят вопрос о повышении стоимости проезда в городских троллейбусах до 30 рублей. Цена билета в электротранспорте не менялась в течение нескольких лет, а руководство «Городского транспорта» сообщало о бедственном положении троллейбусного парка. По оценке менеджмента, чтобы увеличить зарплаты водителей, нужно повысить цену на билеты. Непопулярное для горожан решение, вероятнее всего, будет поддержано депутатским корпусом. В таком случае давнюю кризисную ситуацию в троллейбусном парке попытаются сбалансировать за счет средств пассажиров.

Накануне грядущей сессии Петросовета в городской парламент обратился председатель Карельской республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев. Лидер транспортного профсоюза описал печальное состояние троллейбусного парка, который традиционно нуждается в финансовой поддержке и теряет последние кадры.

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