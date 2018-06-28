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Новости. Общество
15:51, 28 Июня 2018

Профсоюзам Карелии согласовали проведение митинга против повышения пенсионного возраста

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Однако не там, где они просили, а в месте, о котором почти никто не знает.

Напомним, Союз профсоюзов Карелии планировал провести митинг против пенсионной реформы в ее нынешнем виде и против повышения пенсионного возраста 5 июля в 17.30 на Студенческом бульваре возле фонтана "Молекула", о чем в городскую администрацию было подано соответствующее уведомление.

В официальном ответе из мэрии Петрозаводска за подписью замглавы администрации Ольги Стариковой напоминается о том, что постановлением правительства Карелии от 21 мая 2013 года "для обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера" на территории Карелии отведены специальные места.

Таким местом, напоминает мэрия, является площадка в устье реки Лососинки на Онежской набережной, где и предлагается провести митинг.

В профсоюзах выражают опасение, что об этом месте знает очень небольшое количество петрозаводчан. Однако на митинг ждут всех неравнодушных граждан, поскольку пенсионная реформа касается огромной части населения.

Таким образом, митинг состоится в четверг, 5 июля, с 17.30 до 18.30, но не на Студенческом бульваре, а на площадке в устье Лососинки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
antidimon
2018-06-28 16:12:07
А зачем профсоюзы проводите митинги отдельно от КПРФ .? Зачем сбиваете с толку народ . Понятно , что цель ваша другая ,возглавить протестное движение , слить его и потом подписать этот антинародный закон .
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