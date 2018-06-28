Профсоюзам Карелии согласовали проведение митинга против повышения пенсионного возраста

Однако не там, где они просили, а в месте, о котором почти никто не знает.

Напомним, Союз профсоюзов Карелии планировал провести митинг против пенсионной реформы в ее нынешнем виде и против повышения пенсионного возраста 5 июля в 17.30 на Студенческом бульваре возле фонтана "Молекула", о чем в городскую администрацию было подано соответствующее уведомление.

В официальном ответе из мэрии Петрозаводска за подписью замглавы администрации Ольги Стариковой напоминается о том, что постановлением правительства Карелии от 21 мая 2013 года "для обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера" на территории Карелии отведены специальные места.

Таким местом, напоминает мэрия, является площадка в устье реки Лососинки на Онежской набережной, где и предлагается провести митинг.

В профсоюзах выражают опасение, что об этом месте знает очень небольшое количество петрозаводчан. Однако на митинг ждут всех неравнодушных граждан, поскольку пенсионная реформа касается огромной части населения.

Таким образом, митинг состоится в четверг, 5 июля, с 17.30 до 18.30, но не на Студенческом бульваре, а на площадке в устье Лососинки.