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Новости

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Сегодня, 11 Октября 2019
В Карелии заметили "летающего носорога"
Биолог-эколог Борис Кашеваров обнаружил в Костомукше редкого жука, который ранее встречался только в южных районах республики.
11.10.2019, 11:45
В Карелии "красавчик" пырнул ножом незнакомца
Мужчине не понравилась фраза, и он отомстил незнакомцу, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 11:40
Здравоохранение Карелии в 2019 году недосчиталось более полумиллиарда рублей из ФОМС
Руководство Карелии заявило о снижении федерального финансирования здравоохранения региона в связи с новой методикой распределения средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), из которого, в том числе, формируется зарплата медицинских работников.
11.10.2019, 11:29
В Петрозаводске мужчина сбежал из магазина с пивом
В столице Карелии Росгвардия задержала мужчину, который похитил две банки пива.
11.10.2019, 11:08
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11.10.2019, 11:07
Владельцам и арендаторам памятников культуры в Карелии гарантируют преференции
Власти Карелии подготовили несколько нормативных актов, предусматривающих налоговые и другие преференции собственникам объектов культурного наследия – господдержка обещана в обмен на восстановление памятников.
11.10.2019, 10:51
Два пенсионера пострадали в ДТП на трассе в Карелии
ДТП произошло 10 октября на 372 км. федеральной автодороги А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.
11.10.2019, 10:40
На кого нужно учиться, чтобы идти в ногу со временем?
Выставка "Профессии - путь в будущее" открылась в Музее ИЗО Карелии.
11.10.2019, 10:32
Первый в Карелии "Библейский брейн-ринг" провел иерей Распутин
В интеллектуальной игре на знание Библии победила команда под названием "Лицемеры".
11.10.2019, 10:17
На северный поселок Карелии опустилась тьма (ФОТО) 1
Жители поселка Пушной Беломорского района жалуются на отсутствие уличного освещения.
11.10.2019, 10:12
Петрозаводчанка стала жертвой "отдела внутренних расследований по мошенническим действиям"
Поход в ОВД для петрозаводчанки стал итогом телефонного общения с неизвестными, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 10:11
Жители города горняков в Карелии нашумели на 15 тысяч рублей
В Костомукше активно штрафуют горожан за нарушение покоя и тишины.
11.10.2019, 10:08
Должник выплатил почти полмиллиона рублей ради сохранения деревянного строения в Карелии
Фирма в Кемском районе задолжала организации 470 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
11.10.2019, 10:02
Число предпринимателей из числа бывших безработных удвоилось в Карелии 1
Количество безработных, ставших предпринимателями благодаря государственной программе самозанятости, в Карелии с 2012 по 2019 годы достигло 4,5 тыс. человек, сообщает управление труда и занятости республики.
11.10.2019, 09:57
На территории Петрозаводска трижды горел мусор
Пожары произошли 10 и 11 октября, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:41
В Петрозаводске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
ДТП произошло вечером 10 октября на улице Володарского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:17
Медведев дал поручение отменить комиссии банков при переводе средств в другой регион 1
Комиссии банков при переводе средств клиентам того же банка, но в другой регион являются межрегиональной дискриминацией, она недопустима и должна быть устранена.
11.10.2019, 09:14
Младенец и молодая петрозаводчанка пострадали в ДТП (ВИДЕО) 1
ДТП произошло 10 октября на улиц Кирова и Вольной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:03
Житель Карелии сел за руль пьяным повторно и получил реальный срок
Водителя в Беломорске осудили на 1 год 2 месяца за езду в состоянии алкогольного опьянения.
11.10.2019, 08:40
Взрывотехники за сутки уничтожили в Карелии 18 опасных предметов
Специалисты Карельской поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили гранаты, бомбы, мины и снаряды в Прионежском и Питкярантском районах.
11.10.2019, 08:30
Аварийный мост в поселке Карелии отремонтируют за 13 млн рублей
Депутаты карельского парламента направили 13 млн рублей на ремонт аварийного моста в поселке Хийденсельга Питкярантского района.
11.10.2019, 08:20
В Петрозаводске пешеход бросался на машины (ВИДЕО)
Неадекватный мужчина гулял по проезжей части, пугая водителей.
11.10.2019, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 11 октября.
11.10.2019, 07:55
В Петрозаводске троллейбус въехал в легковушку (ВИДЕО)
ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошло на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Анохина, сообщает ДТП ПТЗ.
11.10.2019, 07:25
Горнолыжный отдых: All Inclusive от французского туроператора
При выборе варианта отдыха в зимнее время непременно стоит обратить внимание на предложения французского оператора Club Med, присутствующего на туристическом рынке уже почти семь десятков лет.
11.10.2019, 07:17
Врач из Таджикистана получил в Карелии работу и российское гражданство
Терапевт, работающий в Летнереченском ФАПе, стал обладателем российского паспорта.
11.10.2019, 07:15
В Карелии мужчина сжег знакомого вместе с вагончиком во время пьяного застолья
В Беломорском районе конфликт, произошедший между собутыльниками, закончился жестоким убийством.
11.10.2019, 06:40
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08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
09.10.2019, 13:00
Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

10.10.2019 00:18
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09.10.2019 16:57
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией 2
09.10.2019 15:20
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
09.10.2019 10:45
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Чтиво

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