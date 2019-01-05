ПРОГНОЗ ПОГОДЫ: Ночью в Карелии похолодает до -27 градусов

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Синоптики прогнозируют в Карелии похолодание в ночные часы.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье 6 января на территории республики будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег.
Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. На дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью -13…-18, местами до -27 градусов, днем -4…-9, по южным районам -8…-13 градусов.
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