ПРОГНОЗ ПОГОДЫ: Ночью в Карелии похолодает до -27 градусов

Синоптики прогнозируют в Карелии похолодание в ночные часы.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье 6 января на территории республики будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -13…-18, местами до -27 градусов, днем -4…-9, по южным районам -8…-13 градусов.