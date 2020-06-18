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Прогноз: Турпоток в Карелии может снизиться на треть

Новости. Общество
08:51, 19 Июня 2020
фото: © Валерий Поташов
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Начальник управления по туризму в регионе Иван Кипрухин прогнозирует, что летом республику посетят около 60 тыс. гостей.

Отложенный как минимум до 1 июля туристический сезон в России на треть снизит турпоток в Карелии в 2020 году по сравнению с показателем 2019 года – с 480 тысяч до 300 тысяч человек, пишет ТАСС со ссылкой на Ивана Кипрухина.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на прошлой неделе сообщила журналистам, что туристический сезон в России может начаться в полном объеме с 1 июля. Вице–премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина сообщил, что запуск межрегиональных туристических поездок по России планируется с 1 июля.

"Если в прошлом году у нас порядка 480 тысяч туристов размещались в гостиницах, из них 250 тысяч – приходится на летний период. В этом году мы, скорее всего, получим не более 300 тысяч туристов. Это где–то две трети от прошлого года", – сказал Кипрухин.

На прогнозируемое снижение по итогам 2020 года наибольшее влияние окажут ограничения, введенные из–за коронавируса. Как рассказали в региональном управлении, регион потерял гостей из–за рубежа, которые традиционно бронировали туры в Карелию в мае–июне. Кроме того, до 80% турпотока в регионе приходится на три летних месяца.

"Если сейчас все будет хорошо, если мы откроемся с 1 июля, то где–то 60 тысяч туристов, мы прогнозируем, побывают в Карелии этим летом.<…> В таких условиях турбизнесу очень сложно планировать. Мы прекрасно понимаем, что если сказать "мы завтра открываемся", завтра никто не приедет. Компаниям все равно нужно время, чтобы раскрутить продажи, найти туристов", – пояснил Кипрухин.
 

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