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Программа ЛДПР – программа национального спасения!

Новости. Общество
15:29, 16 Сентября 2021

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Программа ЛДПР создавалась десятилетиями.

Над ней трудились лучшие умы партии: экономисты, социологи, молодые предприниматели, организаторы производства, наши депутаты всех уровней и активисты партии. Эти люди всю жизнь посвятили своей работе и знают, о чем говорят.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

  • Проводить свободные, честные выборы только по партийным спискам, используя электронные урны. Никаких одномандатных округов!
  • Избирать судей на свободных выборах. Обеспечить реальную независимость судов всех уровней.

 

РЫВОК ВПЕРЕД!

  • Создать министерство по демографии. Бесплатно лечить бесплодие. Направить в регионы с сокращающимся населением дополнительные средства федерального бюджета.
  • Все алименты выплачивать из федерального бюджета, а не из кармана родителей. Установить их размер — не менее 25% от средней заработной платы в регионе.
  • «Назад в деревню!» Развивать малые города, строить там предприятия, жилье и дороги. Снижать налоги для населения малых городов и сел. Агитировать людей к пе реезду из крупных городов в провинцию.

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  • Улучшить жилищные условия ветеранов Великой Оте- чественной войны или предоставить деньги в размере рыночной стоимости положенного жилья.
  • Снизить тарифы Ж. Х. Национализировать компании, которые завышают тарифы.
  • Предоставить особую защиту одиноким пенсионе- рам, защитить любые виды сделок с их недвижимостью.
  • Ежемесячно выплачивать МРОТ многодетным матерям и пособие по воспитанию детей до 14 лет.

 

ЗДОРОВЬЕ

  • Троекратно повысить базовые оклады медикам. Врач должен думать о здоровье пациента, а не о том, как сэкономить деньги.
  • Вернуть полностью бесплатное здравоохранение и добиться возврата на тот высокий уровень, что был утерян после распада СССР. Запретить закрывать больницы под красивым и лживым лозунгом «оптимизация».
  • Усовершенствовать систему закупок техники для больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов за счет экономии на бюрократических согласованиях.
  • Повысить кадровую обеспеченность медицинских учреждений.

 

ЭКОНОМИКА

  • Вести массовое малоэтажное строительство — локомотив экономики. Каждая семья должна иметь отдельный дом с участком. Выдавать беспроцентные кредиты на покупку жилья.
  • Развивать российский туризм. Создать отели и дома отдыха дешевле и лучше, чем в Турции, Египте и других курортах.

 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

  • Создать условия для развития массового фермерства: бесплатная земля, низкие налоги, возрождение рынков и сельхозярмарок. Обязать крупные сети закупать продукцию местных производителей.
  • Снизить стоимость аренды площадей для малого бизнеса. Освободить их от платы за землепользование сроком на 5 лет. Подключать электричество, воду и газ за счет государства.
  • Не взимать налоги с малого бизнеса в течение трех лет с начала работы. Сократить количество проверок малого бизнеса. Списать все долги предприятиям малого бизнеса, которые особо пострадали во время пандемии

 

Заказчик и изготовитель: Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета № 40704810325000000042. Дата изготовления: 15.09.2021; Дата публикации: 16.09.2021. Тираж 1 экз.

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