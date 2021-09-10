Программа ЛДПР – программа национального спасения!

Программа ЛДПР создавалась десятилетиями.
Над ней трудились лучшие умы партии: экономисты, социологи, молодые предприниматели, организаторы производства, наши депутаты всех уровней и активисты партии. Эти люди всю жизнь посвятили своей работе и знают, о чем говорят.
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
- Проводить свободные, честные выборы только по партийным спискам, используя электронные урны. Никаких одномандатных округов!
- Избирать судей на свободных выборах. Обеспечить реальную независимость судов всех уровней.
РЫВОК ВПЕРЕД!
- Создать министерство по демографии. Бесплатно лечить бесплодие. Направить в регионы с сокращающимся населением дополнительные средства федерального бюджета.
- Все алименты выплачивать из федерального бюджета, а не из кармана родителей. Установить их размер — не менее 25% от средней заработной платы в регионе.
- «Назад в деревню!» Развивать малые города, строить там предприятия, жилье и дороги. Снижать налоги для населения малых городов и сел. Агитировать людей к пе реезду из крупных городов в провинцию.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- Улучшить жилищные условия ветеранов Великой Оте- чественной войны или предоставить деньги в размере рыночной стоимости положенного жилья.
- Снизить тарифы Ж. Х. Национализировать компании, которые завышают тарифы.
- Предоставить особую защиту одиноким пенсионе- рам, защитить любые виды сделок с их недвижимостью.
- Ежемесячно выплачивать МРОТ многодетным матерям и пособие по воспитанию детей до 14 лет.
ЗДОРОВЬЕ
- Троекратно повысить базовые оклады медикам. Врач должен думать о здоровье пациента, а не о том, как сэкономить деньги.
- Вернуть полностью бесплатное здравоохранение и добиться возврата на тот высокий уровень, что был утерян после распада СССР. Запретить закрывать больницы под красивым и лживым лозунгом «оптимизация».
- Усовершенствовать систему закупок техники для больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов за счет экономии на бюрократических согласованиях.
- Повысить кадровую обеспеченность медицинских учреждений.
ЭКОНОМИКА
- Вести массовое малоэтажное строительство — локомотив экономики. Каждая семья должна иметь отдельный дом с участком. Выдавать беспроцентные кредиты на покупку жилья.
- Развивать российский туризм. Создать отели и дома отдыха дешевле и лучше, чем в Турции, Египте и других курортах.
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
- Создать условия для развития массового фермерства: бесплатная земля, низкие налоги, возрождение рынков и сельхозярмарок. Обязать крупные сети закупать продукцию местных производителей.
- Снизить стоимость аренды площадей для малого бизнеса. Освободить их от платы за землепользование сроком на 5 лет. Подключать электричество, воду и газ за счет государства.
- Не взимать налоги с малого бизнеса в течение трех лет с начала работы. Сократить количество проверок малого бизнеса. Списать все долги предприятиям малого бизнеса, которые особо пострадали во время пандемии
Заказчик и изготовитель: Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета № 40704810325000000042. Дата изготовления: 15.09.2021; Дата публикации: 16.09.2021. Тираж 1 экз.
А вы знали?
У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии