Программа ЛДПР – программа национального спасения!

Программа ЛДПР создавалась десятилетиями.

Над ней трудились лучшие умы партии: экономисты, социологи, молодые предприниматели, организаторы производства, наши депутаты всех уровней и активисты партии. Эти люди всю жизнь посвятили своей работе и знают, о чем говорят.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Проводить свободные, честные выборы только по партийным спискам, используя электронные урны. Никаких одномандатных округов!

Избирать судей на свободных выборах. Обеспечить реальную независимость судов всех уровней.

РЫВОК ВПЕРЕД!

Создать министерство по демографии. Бесплатно лечить бесплодие. Направить в регионы с сокращающимся населением дополнительные средства федерального бюджета.

Все алименты выплачивать из федерального бюджета, а не из кармана родителей. Установить их размер — не менее 25% от средней заработной платы в регионе.

«Назад в деревню!» Развивать малые города, строить там предприятия, жилье и дороги. Снижать налоги для населения малых городов и сел. Агитировать людей к пе реезду из крупных городов в провинцию.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Улучшить жилищные условия ветеранов Великой Оте- чественной войны или предоставить деньги в размере рыночной стоимости положенного жилья.

Снизить тарифы Ж. Х. Национализировать компании, которые завышают тарифы.

Предоставить особую защиту одиноким пенсионе- рам, защитить любые виды сделок с их недвижимостью.

Ежемесячно выплачивать МРОТ многодетным матерям и пособие по воспитанию детей до 14 лет.

ЗДОРОВЬЕ

Троекратно повысить базовые оклады медикам. Врач должен думать о здоровье пациента, а не о том, как сэкономить деньги.

Вернуть полностью бесплатное здравоохранение и добиться возврата на тот высокий уровень, что был утерян после распада СССР. Запретить закрывать больницы под красивым и лживым лозунгом «оптимизация».

Усовершенствовать систему закупок техники для больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов за счет экономии на бюрократических согласованиях.

Повысить кадровую обеспеченность медицинских учреждений.

ЭКОНОМИКА

Вести массовое малоэтажное строительство — локомотив экономики. Каждая семья должна иметь отдельный дом с участком. Выдавать беспроцентные кредиты на покупку жилья.

Развивать российский туризм. Создать отели и дома отдыха дешевле и лучше, чем в Турции, Египте и других курортах.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Создать условия для развития массового фермерства: бесплатная земля, низкие налоги, возрождение рынков и сельхозярмарок. Обязать крупные сети закупать продукцию местных производителей.

Снизить стоимость аренды площадей для малого бизнеса. Освободить их от платы за землепользование сроком на 5 лет. Подключать электричество, воду и газ за счет государства.

Не взимать налоги с малого бизнеса в течение трех лет с начала работы. Сократить количество проверок малого бизнеса. Списать все долги предприятиям малого бизнеса, которые особо пострадали во время пандемии

Заказчик и изготовитель: Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета № 40704810325000000042. Дата изготовления: 15.09.2021; Дата публикации: 16.09.2021. Тираж 1 экз.