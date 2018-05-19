Программа "Ночи музеев" на острове Кижи перенесена из-за плохой погоды

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На остров Кижи не смогут отправиться "кометы" из-за ухудшения погодных условий.
"Кометы" на остров Кижи сегодня отменили ввиду плохих погодных условий. Программа "Кижские метаморфозы" в рамках "Ночи музеев" переносится на субботу 2 июня, сообщают в музее.
Желающие сдать билеты могут сделать это, связавшись с сотрудниками экскурсионного отдела по телефонам (8142) 79-98-71 и +7-921-224-53-54.
Сотрудники музея ждут гостей на площадках в Петрозаводске. В 18.00 стартует программа "Ночь в музее "Кижи" в карельской столице.
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