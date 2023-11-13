Программисты из ПетрГУ вышли в полуфинал Чемпионата мира

Четвертьфинал Чемпионата ICPC прошел 5 ноября.

Три команды ПетрГУ успешно выступили 5 ноября на соревнованиях по спортивному программированию — четвертьфинале Чемпионата ICPC. Об этом рассказали на сайте петрозаводского университета.

Как отметили в источнике, в соревновании участвовали команды Северо-Запада страны, и наши студенты показали лучший результат за последние несколько лет.

В четвертьфинале принимали участие команды, хорошо выступившие на квалификационном этапе, который для наших студентов проводился в ПетрГУ.

Четвертьфинал прошел в Санкт-Петербурге и проводился Университетом ИТМО. Участие в чемпионате приняли 100 команд из разных городов Северо-Запада. После регистрации ребята получили бейджи с их именами и названием университета, сувениры и пропуск в здание ИТМО.

«На протяжении пяти часов программисты должны были решить как можно больше алгоритмических задач разной сложности. Наши опытные команды продемонстрировали свои умения, заняв 15 и 22 место в рейтинге, а третья команда, состоящая из подающих надежды новичков, показала хороший результат на своем первом важном соревновании, заняв 56 место в общем зачете», — написали в источнике.

Отметили, что первая команда ПетрГУ стала лучшей иногородней командой, получив приз от спонсора соревнования − компании VK. Ее участники получили сертификат на бесплатную поездку на следующий этап − полуфинал Чемпионата мира, в котором примут участие лучшие команды со всей северной Евразии.