Прогрессивная технология алмазной резки бетона

Обработка бетона при помощи инструмента с алмазным напылением является достаточно новой и эффективной технологией.

По скорости проведения работ и затрачиваемому времени, она намного превосходит другие существующие способы обработки, не нарушая прочность строительных конструкций. Что касается точности и чистоте обрабатываемой поверхности, уровня шума и вибрации, здесь алмазная резка вне конкуренции. К тому же данная технология позволяет разрезать бетонные изделия, которые имеют толщину в 50 см. Ещё с её помощью получаю отверстия различного диаметра.

Основные достоинства технологии:

Идеальная поверхность среза. Нет необходимости осуществлять дополнительную обработку, что минимизирует затрат на проведение ремонтных операций;

Низкий уровень шума. Если сравнить с традиционными инструментами, шум здесь намного ниже, поэтому не доставляет дискомфорта;

Отсутствие вибрации. Обработка бетонных стен лазерной резкой не допускает образования трещин, что делает безопасной работу даже в старых зданиях;

Отсутствие серьёзных нагрузок. Конструктивные элементы зданий не утрачивают целостности, что бывает часто при воздействии других инструментов;

Чистота обработки. Установка имеет встроенный пылесос, что снижает количество пыли;

Высокая скорость резания. Достигается за счёт конструкции и современным технологиям резки;

Лёгкость подготовки оборудования к выполнению резки. Нет необходимости осуществлять наладку инструмента и проводить специальные подготовительные операции;

Универсальность. Износостойкое покрытие режущей части позволяет обрабатывать все разные типы стройматериалов, несмотря на их твёрдость;

Безопасность проведения операций. Исключается возможность получения травм персонала, возникающая откалывающимися частичками бетона;

Обработка может выполняться в стесненных условиях. Благодаря использованию малогабаритной установки резка проводиться даже в небольших помещениях;

Кроме этого алмазная резка бетона имеет много других преимуществ. Благодаря возможности применению в разных областях и многочисленным отзывам пользователей технология стремительно набирает популярность.

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