Прохлада опустится на Карелию 21 июля

О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 21 июля будет облачно с прояснениями. Пройдет ночью небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +10, +12°С, днем воздух прогреется до карельских +17, +19°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Ночная температура воздуха составит +6, +11°С, днем потеплеет до +15, +20°С.
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